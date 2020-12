Frank Kramer (1947-2020): eigenzinnig en veelzijdig

Nieuwe coupe René Froger houdt kijker bezig: ‘Pruik van Trump geleend?’

9:05 René Froger (60) was gisteravond te gast bij Beau om te praten over zijn deelname aan het programma Sterren op het doek van Özcan Akyol, die eveneens aan tafel zat. Kijkers hadden echter weinig aandacht voor het verhaal van de zanger, het was vooral zijn nieuwe coupe die de gemoederen bezighield. ‘We hebben hem gevonden hoor, de geheime tweelingbroer van Trump.’