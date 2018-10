Frank Masmeijer gearresteerd in hotel Breda

Het is onduidelijk of Masmeijer in het hotel logeerde. De arrestatie verliep zonder problemen. Geert-Jan Knoops, de advocaat van Masmeijer, kan nog geen uitleg geven over de reden van de arrestatie van de voormalig showman.

Cocaïnesmokkel

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Frank Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. De televisiepresentator was op vrije voeten, maar niet bij de uitspraak aanwezig toen de rechtbank bepaalde dat hij terug moest naar de gevangenis. Sindsdien is de Belgische politie naar hem op zoek, maar Masmeijer verdween in Nederland niet van de radar. Het is onduidelijk of België nu om zijn uitlevering heeft gevraagd.