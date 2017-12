Frans Bauer De Gewone Nederlander? Laat me niet lachen

Ik rolde nog net niet van de bank af van het lachen. Frans Bauer als prototype van De Gewone Nederlander, dat kan alleen de grachtengordel bedenken. Want Franske komt van een woonwagenkamp, drinkt koffie met zijn fans, loopt graag in een T-shirt en zingt in begrijpelijk Nederlands. Toch? Nee, dus. Wie als zanger in Ahoy keer op keer door duizenden fans wordt toegejuicht, wie een persdag moet houden op een luxejacht om alle aandacht voor zijn aanstaande huwelijk in goede banen te leiden en wie zijn vakantiefoto’s terugvindt in een roddelblad is níet De Gewone Nederlander. Dan is er duidelijk nog heel wat mis met het beeld dat de (Amsterdamse) media van hem of haar hebben.



Wat niet wegneemt dat ik graag wilde dat er meer BN’ers zoals Frans rondliepen. Hij is zonder twijfel de liefste ster die ik ooit heb ontmoet en is bewonderenswaardig normaal gebleven onder alle roem, bewieroking en ongebreidelde interesse van de buitenwereld voor elk detail van zijn leven. Check maar bij de dame van de Chinees in Fijnaart.



Ik denk dat de kans groter was dat De Gewone Nederlander gisteravond in het publiek zat van DWDD dan aan de talkshowtafel. Want gratis kaarten en extra versnaperingen om een beetje sneeuw te trotseren, daar trek je ze wel mee.