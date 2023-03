Frans Bauer was bereid om carrière op te geven voor zieke Mariska

Frans Bauer: 'Het gaat mij erom dat Maris gelukkig is, ook met hoe het nu gaat’

Frans Bauer en Mariska Bauer hebben uitgebreid terugblikt op het afgelopen jaar, waarin door een herseninfarct van Mariska hun leven opeens heel anders is. Toch kijkt de 48-jarige volkszanger ook positief terug in het interview met Libelle. ‘Dat we Mariska mochten houden is mijn grootste cadeau.’