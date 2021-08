Frans Bauer wil weer fit worden: ‘Babi pangang mag, maar niet drie keer per week’

Danny Vera, Frans Bauer en Griet Op de Beeck in nieuw seizoen van De Geknipte Gast

26 augustus Zangers Frans Bauer, Danny Vera, acteur Walid Benmbarek en radio-dj Edwin Evers nemen plaats in de kappersstoel van Özcan Akyol. In het vierde seizoen van het programma De Geknipte Gast praat de presentator weer met zijn gasten over het leven, hun carrière en alles wat daarbij komt kijken.