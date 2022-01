Frans en Mariska zijn dankbaar voor verjaardag en Fien blijft nog in kerstsfeer

Disney neemt kritiek ter harte en praat voor remake Sneeuwwit­je met mensen met dwerggroei

Disney heeft in een verklaring aan The Hollywood Reporter gereageerd op de felle kritiek van acteur Peter Dinklage op de nog te verschijnen liveaction remake van de film Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Dinklage zei in de WTF-podcast van komiek Marc Maron dat hij het verhaal ‘verdomde ouderwets’ vindt.

