Franse acteur Jean Rochefort overleden

Zo speelde hij in 2012 de rol van Lucius Fouinus in Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté (Astérix and Obélix: God Save Britannia) en was hij hoofdkelner in Mr. Bean's Holiday (2007). Hij was zowel sterk in serieuze als komische rollen en werkte met tal van grote regisseurs (Tavernier, Chabrol, Bunuel) en collega's, onder wie zijn boezemvriend Philippe Noiret.



Ook werkte hij in de jaren zestig mee aan de legendarische (tv-)reeks Angelique.



Hij begon op het toneel, maar speelde al vanaf de jaren vijftig in films. Hij zou er uiteindelijk aan 150 meedoen. Rochefort kreeg verschillende keren de hoogste Franse filmonderscheiding, de César. In 1999 kreeg hij het beeldje voor zijn hele loopbaan.