Franse drukkerijmedewerkers begaan doodzonde: nieuwe Asterix ruim voor verschijning gelekt

De cover van het veertigste Astérix-stripalbum De Witte Iris , waar veel stripliefhebbers reikhalzend naar uitkijken, is ruim anderhalve maand voor verschijning uitgelekt. Drukkerijmedewerkers in Frankrijk zouden deze doodzonde hebben begaan. Tegen hen is door uitgever Albert René aangifte gedaan bij de Franse politie.

Dat meldt Marike Timmermans, de Nederlandse woordvoerder van Albert René. ,,De strip komt pas op 26 oktober uit. De verschijning van een nieuwe Asterix is met name in Frankrijk echt een heel ding, het is de meest verkochte strip ter wereld. Alleen medewerkers en een select aantal journalisten mogen het boek voor de verschijningsdatum zien. Daarvoor moeten strenge geheimhoudingsverklaringen worden getekend.”

Medewerkers van een Franse drukkerij hadden aan geheimhouding blijkbaar geen boodschap: donderdagavond verscheen de voor- en achterkant van De Witte Iris op verkoopsite Vinted, waar de strip (voor 9 euro slechts) illegaal te koop werd aangeboden. Timmermans. ,,De uitgever heeft meteen de politie gebeld, die heeft vandaag de daders aangehouden.”

Het is in de historie van de Asterix-strips nog nooit gebeurd dat er vooraf iets is uitgelekt, stelt de woordvoerder. De uitgever maakte van de nood een deugd: vandaag werd de omslag van het nieuwe stripalbum door Albert René onder meer op Instagram en X gedeeld, en dat leverde in Frankrijk een hoop gratis publiciteit op. Naar verwachting worden er vijf miljoen exemplaren van De Witte Iris gedrukt, waarvan twee miljoen in het thuisland. De strip ligt op 26 oktober ook in Nederland in de winkels.

Op de cover staan twee figuren prominent afgebeeld: rechts Asterix en links een volledig nieuw personage, waarover in de Franse pers inmiddels driftig wordt gespeculeerd. Ook Obelix en hondje Idefix zijn vanzelfsprekend van de partij, zij zijn op de achtergrond te zien. De tekeningen in het nieuwe album zijn van Didier Conrad, het scenario is van Fabrice Caro alias FabCaro.