Franse stad vraagt Madonna schilderij uit te lenen dat sinds Eerste Wereldoorlog zoek was

Meer dan honderd jaar was de Franse stad Amiens een kostbaar schilderij kwijt tot een oplettende curator van het lokale museum het opeens zag hangen in de woonkamer van Madonna. Nu vraagt de burgemeester van de Noord-Franse stad aan de zangeres: ,,Het schilderij is van u, maar zouden we het mogen lenen?”

Het schilderij in kwestie, Diana and Endymion van de Franse schilder Jérôme-Martin Langlois, stamt uit 1822. De Fransman schilderde de Romeinse godin Diana die verliefd wordt op Endymion, de zoon van Zeus.

Het hing eerst in het paleis van Versailles en verhuisde in 1878 naar het museum in Amiens. Die stad belandde echter in de frontlinie van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens een Duits bombardement in maart 1918 werd het museum verwoest, de schilderijen waren toen al wel in veiligheid gebracht. Na de oorlog kwamen veel schilderijen terug, maar niet de Langlois, zo schrijft de Britse krant The Guardian. Het kunstwerk werd als ‘verwoest door de oorlog’ weggeschreven.

Totdat een curator van het plaatselijke museum enkele jaren geleden in een tijdschrift een interview met Madonna zag. De foto's bij het artikel waren gemaakt in haar appartement en wat hing daar op de achtergrond? De verloren gewaande Langlois!

1,3 miljoen euro

Het schilderij bleek al in 1989 op een veiling in New York voor 1,3 miljoen euro door de zangeres te zijn gekocht. Waar het schilderij tot die tijd is geweest, is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het kunstwerk aan de muur bij Madonna 3 centimeter smaller is dan het origineel. Precies op die plek stonden de handtekening van de schilder en de datum van voltooiing. Daardoor is er een kans dat het om een kopie van het origineel gaat.

Quote Madonna, u heeft waarschijn­lijk nog nooit van Amiens gehoord, maar er is een speciale link tussen ons Brigitte Fouré, Burgemeester van Amiens

Brigitte Fouré, de burgemeester van Amiens, heeft een video op Facebook gezet waarin ze Madonna aanspreekt. ,,Madonna, u heeft waarschijnlijk nog nooit van Amiens gehoord, maar er is een speciale link tussen ons.” De stad betwist niet dat de zangeres de rechtmatige eigenaar van het schilderij is, maar zou het wel heel graag een tijdje willen lenen. ,,We hebben het schilderij niet meer gezien sinds de Eerste Wereldoorlog.”

De burgemeester heeft ook nog een andere reden voor de oproep: aandacht voor haar stad. Amiens wil graag in 2028 culturele hoofdstad van Europa worden. De strijd voor die nominatie brandt dit jaar los.

