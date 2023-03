Franse sterauteur slaagt er via rechter niet in Nederlandse ‘pornofilm’ te verbieden

Jena Malone: Ik ben seksueel misbruikt tijdens opnames Mockingjay 2

Jena Malone, bekend van de Hunger Games-films, zegt dat ze tijdens de opnames van de laatste film in de reeks, Mockingjay 2, seksueel is misbruikt. Die onthulling doet de 38-jarige actrice in een openhartig bericht op Instagram.