Fred van Leer doet geen aangifte van lekken seksvideo: Ik ga voor mijn geluk

Fred van Leer gaat geen aangifte doen. Dat laat de stylist vandaag weten in een nieuwe video. Van Leer stelt voor zijn geluk te kiezen en heeft geen zin om zijn gelijk te halen. ,,Jullie gaan me vanaf nu weer zien, vaker!”

Van Leer kwam gisteren na een heftige week met een video op zijn sociale-media-kanalen. Daarin stelde hij eenmalig zijn verhaal te willen doen nadat er een seksvideo van hem werd verspreid. Van Leer wilde alle geruchten die momenteel de ronde doen voor eens en altijd ontkrachten en de regie in eigen handen houden. ,,Ik moet het een plek gaan geven. Het is een open wond. Dat heelt en blijft een litteken, voor altijd”, zei de stylist geëmotioneerd.



Vandaag laat hij weten zich enorm gesteund te voelen door alle positieve reacties die hij heeft ontvangen na het uploaden van de video. In een nieuwe video die hij vandaag deelt hoop hij dat hij met zijn boodschap ook andere mensen heeft kunnen helpen. ,,Ik ben nog echt niet waar het moet zijn, maar ik ga het aan.”



Van Leer gaat overigens geen aangifte doen tegen de persoon die de seksvideo de wereld in heeft geslingerd. ,,Mijn manager Conny kwam met de zin: ‘ga je voor je geluk of voor je gelijk?’ Ik ga voor mijn geluk. Ik heb het gezien bij andere mensen die aangifte hebben gedaan. Drie jaar lang wordt het opgerakeld, drie jaar lang moet je je verhaal vertellen. En wat krijgt diegene? Die moet twee middagjes schoffelen en jij krijgt een doosje kersenbonbons. He, flikker op. Ik ga door met mijn leven.”

Advocaat Royce de Vries, die vaak bekende Nederlanders bijstaat, raadde Van Leer onlangs aan juist wel aangifte te doen. ,,Ook een publiek persoon heeft recht om juridische stappen te zetten. In de vorm van aangifte, of het inschakelen van de civiele rechter. Beide kan ook’’, reageerde hij aan deze nieuwssite. ,,In Nederland heerst een cultuur om alles te delen. Mensen zijn er soms zelfs trots op om confronterende beelden van mensen online te zetten. Het is heel belangrijk dat Fred een signaal afgeeft dat hij dit absoluut niet pikt.’’

De stylist benadrukt nog maar eens dat hij goede hulp krijgt en goede vrienden om zich heen heeft. En hoewel veel mensen hem op het hart drukken even een pauze in te lassen, wil hij niets liever dan werken. ,,Lieve mensen, werken, dat is het allerleukste wat ik vind.



Eerder vandaag liet Van Leer al weten positief naar de toekomst te kijken. ,,Heb een heerlijk weekend. Ik ga heel langzaamaan doorpakken en nee, ik ga mezelf niet verdrinken in werk. Ik ga mezelf wel verdrinken in leuke, lieve, leerzame momenten.”

