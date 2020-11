Fred van Leer geraakt door briefje van verpleegkundige: ‘Geeft zoveel kracht’

De Rotterdamse mediapersoonlijkheid werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Wat er precies met hem aan de hand was, is onduidelijk. Donderdag lekte een seksvideo van de presentator uit, die rondging op internet. Gisteren kon Van Leer het ziekenhuis weer verlaten en vertrok hij naar een onbekende locatie. Daarvandaan deelt hij nu een briefje dat hij kreeg van een verpleegkundige.



‘Vergeet nooit, God geeft zijn zwaarste gevechten aan zijn sterkste soldaten’, valt er in het Engels op het briefje te lezen. Van Leer schrijft dat hij geraakt is door die tekst. ‘Dit geeft mij zoveel kracht, net als alle ongelofelijk veel lieve reacties die ik heb gekregen. Ik kan helaas niet iedereen persoonlijk bedanken. Dank jullie wel uit de grond van mij hart.’



Na zijn ziekenhuisopname zondag werd de Drag Race Holland-presentator overladen met steunbetuigingen. Fans en ook BN’ers als Patricia Paay, Daphne Deckers en Kim-Lian van der Meij deelden lieve berichten voor Van Leer onder de hashtag #TeamFred.