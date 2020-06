Fred van Leer: ‘In Hilversum vinden ze het nog veel leuker als het slecht met je gaat’

Sommige mensen denken alleen maar ‘haha Fred van Leer’, alleen maar luchtig. Maar ik werk er fucking hard voor.



,,Regisseur Jonathan de Jong wilde me een jaar lang volgen en ik dacht: ja, ik zou wel een soort van document willen hebben waarin te zien is dat wat ik doe. Dat het niet alleen maar ‘roekoe roekoe’ roepen is, maar ook keihard werken. Zeven dagen per week, achttien uur per dag. Ik hoef me niet te bewijzen voor anderen, maar als iemand dat ziet, dat erkent, dan raakt me dat. Die liefde voor mijn vak, voor het theater, voor televisie, voor alles wat ik doe. Ik ga er volledig voor.”