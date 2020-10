Fred van Leer laat van zich horen na gelekte seksvideo: ‘Tijd nodig om te verwerken’

Vanochtend werd bekend dat Van Leer het slachtoffer is geworden van een lek. De video zou gisteren voor het eerst zijn verspreid, nota bene de dag waarop de twee mannen werden veroordeeld die eerder een plasseksvideo van Patricia Paay verspreidden. Wie de video heeft verspreid, is onduidelijk. Zijn management is ervan op de hoogte.



Hoewel het de gehele dag stil bleef vanuit de stylist, laat hij vanavond in een bericht weten dankbaar te zijn voor alle lieve berichtjes en het medeleden van zijn fans. Desondanks heeft de stylist besloten voorlopig even offline te gaan. ‘Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd’, schrijft hij op Instagram. ‘Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline.’



Van Leer kan al de hele dag rekenen op lieve berichten van zijn fans. Zo schrijft iemand: ‘Dit had iedereen kunnen gebeuren en de video doet niets af aan wat voor een topper hij is. Hopelijk vinden ze degene die dit heeft gedaan snel en kan hij weer door met zijn leven’.