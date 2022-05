Freek heeft bijzondere verkooppraatjes en Barbara zet schaar in lange lokken

recensie 4 sterren voor nieuw album Harry Styles: zanger verkent de gelukzali­ge toestand van de liefde

Het lijkt erop dat het Harry Styles (28) is gelukt een van de moeilijkste transformaties uit de popmuziek te volbrengen. Van posterboy uit jongensgroep One Direction veranderde hij in sprinttempo in een serieus te nemen popzanger. Bij het verschijnen van zijn derde soloalbum heeft hij de status van Robbie Williams na diens Angels bereikt.

19 mei