Freek Vonk treurt om twee overleden larven in been, laatste larf blijft voorlopig zitten

Twee van de drie larven die sinds vorige maand in het linkerbeen van Freek Vonk leefden zijn overleden. De tv-bioloog heeft de twee ‘verstekelingen’, die hij Kwek en Kwik noemt, met de hand uit zijn been getrokken, zo laat hij zien op Instagram. De derde larf, Kwak, leeft nog en blijft voorlopig nog zitten.

‘Toen ik een paar dagen geleden wakker werd, zag ik dat bij twee van de drie larven de luchtgaatjes waren bedekt met een korstje. Ik wist meteen dat dit foute boel was, normaal gesproken houden de larven hun eigen luchtgaatje namelijk ‘open’ zodat ze kunnen ademen. En omdat dat dus niet meer gebeurde, kon dat maar één ding betekenen: twee van de drie larven waren overleden….’, treurt Vonk in het bijschrift.

‘In verband met een bacteriële superinfectie is het geen goed idee om met twee dode volgroeide larven in je been te blijven rondlopen. Er was echter ook geen ziekenhuis in de buurt! Ik kon dus maar één ding doen: ze zelf uit mijn been trekken!! Met een pincet en mijn blote handen…’

Pijnlijk

Volgens de 40-jarige Vonk was het een behoorlijk pijnlijk proces. Bovendien wilde hij dat de larven in zijn geheel uit zijn been kwamen. ‘Het is spijtig dat deze twee het niet hebben gered, want ik had ze graag op een ‘natuurlijke manier’ geboren zien worden. Waarom ze zijn overleden zullen we nooit weten! Het kan te maken hebben gehad met die paar keer dat ik ben gaan duiken in Indonesië, maar het kan ook gewoon ‘de natuur zijn’. Survival of the fittest.’

Kwak kan volgens Vonk ‘elk moment’ geboren worden. ‘Ik hoop vooral dat het niet in mijn slaap gebeurt en dat ik het kan zien en meemaken, en dat cameraman Lange Ivo erbij is om het te filmen! Maar dan moeten we wel héél veel geluk hebben! Fingers crossed!’

De drie larven zijn afkomstig uit Costa Rica. Het is al de tweede keer dat zich larven in het lichaam van Vonk nestelden. In 2016 nam hij ze mee uit Belize. Die drie noemde hij Knabbel, Babbel en Schnabbel.

