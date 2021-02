Frénk van der Linden openhartig in De Geknipte Gast: ‘Lang niet van mezelf gehouden’

Journalist Frénk van der Linden was gisteravond opvallend openhartig in het NPO 2-programma De Geknipte Gast van Özcan Akyol. De 63-jarige Van der Linden had nog niet plaatsgenomen in de barbershop of er ontstond een gesprek over zijn privéleven. Over de ‘decennialange liefdesoorlog’ tussen zijn ouders en de littekens die deze achterliet tot in het diepst van zijn ziel. ,,Ik dacht: ik kan zelf beter niet aan kinderen beginnen.’’

Of hij meteen iets wilde voorlezen, vroeg Akyol nadat Van der Linden had aangegeven graag een rode spa gemixt met appelsap te willen drinken. De passage die de auteur vervolgens voorlas, staat in zijn eigen boek En altijd maar verlangen, met als ondertitel ‘De liefdesoorlog van mijn ouders’.

Van der Linden beschrijft hierin onder meer hoe zijn jeugd werd gekenmerkt door huiselijk geweld, waarbij hij door zijn vader ‘in elkaar werd getremd’ en een voortdurende strijd tussen zijn ouders. Nadat de journalist het boek weer had teruggegeven, was duidelijk te zien hoe die gebeurtenissen hem nog altijd diep raken.

Nooit heeft hij zijn vader hierop aangesproken. ,,Dat is verdrietig”, blikte Van der Linden terug, die zijn vader omschreef als verder een ‘goeie vent’, die ‘echt wel een geweten had’, maar verdronk in het verdriet dat hij had omdat zijn vrouw hem bedroog. ,,Mijn moeder had op een gegeven moment een verhouding met een andere man. Ze martelde mijn vader er in feite geestelijk mee. Ik was getuige van de wanhoop van mijn vader.”

Quote Ik heb lang niet wezenlijk van mezelf gehouden, ik dacht: ik ben een goede intervie­wer, maar geen fijne kerel Frénk van der Linden

Geestelijk verminkt

Op een zeker moment vertrok zijn moeder uit het gezin en daarmee uit het leven van haar kinderen, een klap voor de jonge Frénk en zijn zus. Tien jaar lang spraken moeder en zoon elkaar niet. ,,We wilden mama nooit meer zien, we waren zelfs een actie bij de kinderbescherming gestart. En mijn vader bleef die boosheid aanwakkeren.”

Uiteindelijk kwam de verzoening. In de uitzending noemde Van der Linden die verloren jaren met zijn moeder ‘de grootste fout in mijn leven’. ,,Later, in haar dementie, was ze alle taal kwijt, maar herhaalde ze steeds die ene zin: ‘Die tien jaar krijgen we nooit meer terug’. Ik heb mezelf er geestelijk mee verminkt”, aldus Van der Linden tegen Akyol.

Vader

De pijnlijke verwikkelingen uit zijn jonge jaren hadden tot gevolg dat Van der Linden zelf nooit aan kinderen ‘durfde’ te beginnen, bang voor een herhaling van zijn eigen verleden. In het programma bekende hij dit op latere leeftijd toch te ervaren als een gemis.

,,Ik heb lang niet wezenlijk van mezelf gehouden, ik dacht: ik ben een goede interviewer, maar geen fijne kerel. Ik voelde me niet in staat tot een evenwichtige liefdesrelatie. Maar ik betreur het wel. Ik ben benieuwd wat voor vader ik geweest zou zijn. Ik denk dat het best zou zijn meegevallen”, besloot hij.

Quote Ik ben benieuwd wat voor vader ik geweest zou zijn. Ik denk dat het best zou zijn meegeval­len Frénk van der Linden

Het BNNVara-programma, dat 237.000 kijkers trok, raakte bij menig kijker een snaar met het aangrijpende verhaal van Frénk van der Linden. ‘Heftig onderwerp, knap hoe Özcan Akyol het bespreekbaar maakt door de gast het zo mooi te laten formuleren, met geduld’, luidde een van de reacties op Twitter. ‘Zo knap hoe Özcan Akyol met één stukje tekst een indringend verhaal losmaakt bij Frénk van der Linden, die niet schroomt’, schreef een andere kijker. ‘Hoe in tien minuten tijd een gesprek zó indringend kan zijn... zoveel sympathie voor Frénk van der Linden’, las een andere reactie. En: ‘Mooi! Ontroerd!’

Kijkcijfers

Tussen Kunst en Kitsch was gisteravond (na het NOS Journaal van 20.00 uur) het best bekeken programma, met 1,8 miljoen belangstellenden. Op hetzelfde tijdstip was onder meer de slotaflevering te zien van de NPO 3-show Meiden die rijden, waar 672.000 mensen naar keken. Bouwval Gezocht op RTL 4 trok 784.000 kijkers.

Verder waren vooral de nieuwsprogramma’s en de talkshows in trek. Zo trok het NOS Journaal van 20.00 uur 2,19 miljoen kijkers en het RTL Nieuws van 19.30 uur op RTL 4 1,35 miljoen. Deze programma’s worden gevolgd door het NOS Journaal van 18.00 uur (1,27 miljoen), EenVandaag op NPO 1 (1,16 miljoen) en RTL Boulevard op RTL 4 (969.000). De talkshow van Eva Jinek eindigde iets boven Op1, met 947.000 kijkers voor de RTL 4-talkshow en 932.000 voor het NPO 1-programma.

