Frenna komt op 1 binnen in Album Top 100

De tweede plek is net als vorige week voor Kinderen voor Kinderen, met het album Kom erbij! -39. Zanggroep Ancora gaat het voor de wind: de Volendammers komen met het album Wind in de zeilen binnen op nummer 3.



Daarmee verdringen ze K3 van het podium. De meidengroep moet deze week genoegen nemen met de vijfde plaats. Tussen Ancora en K3 in staan The Beatles met The White Album. Drie weken geleden verscheen een nieuwe versie van het iconische album uit 1968.



Album Top 10 week 48

Nu (vorige week)

1. (-) Frenna - Francis

2 (2) Kinderen voor Kinderen - Kom erbij! -39

3. (-) Ancora - Wind in de zeilen

4. (7) The Beatles - The Beatles (White Album)

5. (3) K3 - Roller Disco

6. (14) - Anouk - Wen d'r maar aan

7. (11) Lady Gaga en Bradley Cooper - A Star Is Born soundtrack

8. (1) Mumford & Sons - Delta

9. (16) Soundtrack Queen - Bohemian Rhapsody

10. Imagine Dragons - Origins