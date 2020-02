Friends-reünie bevestigd, verschijnt in mei op HBO Max

Jury in zaak-Wein­stein verdeeld over zwaarste aanklach­ten

22:18 De jury in het proces van Harvey Weinstein lijkt het niet eens te worden over de twee zwaarste aanklachten tegen hem. De juryleden hadden tijdens de vierde dag van hun overleg de rechter gevraagd of ze hier verdeeld over mogen blijven, maar dat heeft de rechter afgewezen.