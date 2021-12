Friends verdwijnt over paar dagen van Netflix: ‘Hoop dat ze zich bedenken’

Half miljoen mensen zien documentai­re over zaak Tanja Groen

De nieuwe documentaire over de zaak Tanja Groen is gisteravond op NPO 1 door 499.000 mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek. In het programma, Een kaarsje voor Tanja Groen, werd ook teruggekeken op het leven en werk van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

24 december