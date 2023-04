Friese jongens spotten Jake Paul in Nederland, naast Jutta Leerdam in de auto

Het tweetal werd zaterdagavond samen gespot in de auto door een groep jongens in het Friese dorp. De beelden van het moment werden in korte tijd op TikTok al meer dan 100.000 keer bekeken. De Westlandse Leerdam komt zelf uit 's-Gravenzande, waar ook haar familie nog steeds woont.

In Miami was Leerdam onder meer te gast in de YouTubeshow BS w/ Jake Paul. Daar vertelde ze dat ze Paul leerde kennen via Instagram. Jutta negeerde hem eerst. Hij moest vooral geen hoop krijgen op iets romantisch. ,,Toen we elkaar gingen volgen, vroegen mensen of we aan het daten waren. Mijn antwoord was: ‘Nooit. Nooit’’’. Toch kwamen ze bij elkaar.