Friese Oscarkandidaat Arjen Tuiten had bijna ‘nee’ gezegd tegen Disneyfilm met Angelina Jolie

Zijn Friese nuchterheid heeft grimeur Arjen Tuiten (39) ondanks een verblijf van bijna twintig jaar in Hollywood niet verloren. Over zijn kansen op een Oscar is hij heel duidelijk. ,,Ik ga niet winnen. Alles wijst erop dat de collega’s van Bombshell met de Oscar aan de haal gaan. Zij hebben Charlize Theron in die film echt helemaal getransformeerd naar haar personage, een bekende, voormalige Amerikaanse televisiepresentator.’’



Maar Tuiten treurt niet om het verwachte verlies. ,,Ik maak er een leuke avond van en zit lekker relaxed in de zaal. De vorige keer nam ik mijn moeder mee, nu mijn vriendin.’’



Dezelfde voorspelling over zijn Oscarkansen deed de in Joure geboren grimeur twee jaar geleden toen hij zijn eerste Oscar-nominatie kreeg voor zijn werk aan de film Wonder, waarin hij verantwoordelijk was voor het verminkte gezicht van de jonge hoofdpersoon. Ook toen achtte hij zich kansloos. De Oscar ging, zoals hij voorspelde, destijds naar de Churchill-film Darkest Hour.