Frits Huffnagel onder vuur na 'pisnicht'-sneer aan besmette Youp

Het management van de 66-jarige Van 't Hek bracht vandaag het nieuws naar buiten dat de cabaretier in het ziekenhuis is opgenomen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Van 't Hek, die in de risicogroep valt, kan rekenen op veel steun en beterschap. Ook Frits Huffnagel liet van zich horen, al schoot zijn 'steunbetuiging’ bij veel mensen in het verkeerde keelgat.



‘Natuurlijk wens ik Youp van 't Hek beterschap, net als alle anderen die besmet zijn met het coronavirus. Alleen hoop ik dat hij aan zijn bed vooral veel wat hij noemt ‘pisnichten’ krijgt. En dat hij wanneer hij weer beter is alsnog excuses aanbiedt voor zijn column van toen', schreef Huffnagel op Twitter.



Van 't Hek kreeg in 2017 flink wat kritiek over zich heen, nadat hij in een column schreef dat er tegenwoordig kleinzerig wordt omgegaan met woorden als ‘pisnicht, poot of flikker’. Meerdere columnisten en BN'ers uitten toen hun ongenoegen, maar Van 't Hek bleef bij zijn standpunt. Hij stelde het niet kwetsend te hebben bedoeld en verzocht Paul de Leeuw, die hem onder meer op zijn column aansprak, het stuk 'nog eens goed te lezen'.



De woorden van Van 't Hek zitten Huffnagel klaarblijkelijk nog steeds dwars. Volgers van de oud-politicus zijn echter van mening dat het bericht dat hij vandaag stuurde totaal ongepast is. ‘Iemand beterschap wensen en vervolgens doorgaan met ‘maar...’ of ‘alleen...’ is echt smakeloos, ongeacht wat deze persoon eerder heeft gedaan. Zeg dan gewoon niets', reageert iemand. Ook andere kreten als ‘Wat een harteloze tweet’, ‘Ben je wel helemaal lekker?’, ‘Dit is laag. Ga je schamen Frits’ en ‘Je gedraagt je als een totale lul', passeren de revue.