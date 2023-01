Frits Spits nog niet terug op de radio, hoopt binnenkort terug te keren

met video Rob van Someren grote winnaar bij uitreiking Gouden RadioRing

Rob van Someren, dj bij Radio 10, is donderdagavond in Hilversum uit de bus gekomen als grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden RadioRing. Hij werd verkozen tot beste radiopresentator, maar won ook de RadioRing voor het beste programma met Somertijd. Van Someren was niet in Hilversum aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen, maar had wel een videoboodschap ingesproken.

27 januari