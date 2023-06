Frontman Greta Van Fleet komt uit de kast

De 27-jarige Kiszka besloot zijn relatie publiekelijk te delen vanwege enkele anti-lhbti-wetten die in zijn thuisstaat Tennessee zijn doorgevoerd. ,,Deze onderwerpen liggen me na aan het hart omdat ik al 8 jaar een liefdevolle relatie heb met mijn partner van hetzelfde geslacht. Mijn dierbaren weten het, maar ik vind het belangrijk om het publiekelijk te delen.”

Greta Van Fleet is bekend van nummers als Highway Tune, Light My Love en Meeting The Master. In november staat de band in de Ziggo Dome in Amsterdam.