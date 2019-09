Frontman Metallica moet weer afkicken, tour uitgesteld

'Als je bij de televisie gaat werken dan weet je dat er een bepaalde houdbaar­heids­da­tum is’

27 september John de Mol is tevreden over hoe het afgelopen maand allemaal gelopen is met SBS 6. De televisieproducent was samen met Jorik Scholten, beter bekend als Lil’ Kleine bij De Wereld Draait Door om te vertellen over hun nieuwe YouTube-kanaal genaamd New Wave toen hem gevraagd werd zijn mening te geven over de zender en de resultaten. ,,Dit is wel een van de leukste maanden tot nu toe.”