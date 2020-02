Froukje zorgt voor vertraging bij opnames en Ronnie kruipt op de stoel van Matthijs

update Metalzange­res niet welkom in Dominica­nen­kloos­ter Zwolle? Kerk verbaasd: ‘Er hoefde alleen een link te zijn’

18:56 Anneke van Giersbergen heeft een concert dat ze zou geven in de Dominicanenkerk in Zwolle verplaatst naar het Academiehuis van de Grote Kerk Zwolle. De zangeres (46) zegt dat ze niet welkom was tenzij ze aan ‘een aantal aanvullende voorwaarden’ zou voldoen.