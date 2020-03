Frozen 2 niet over drie maanden, maar dinsdag al op Disney+

Jeangu Macrooy maakt zich zorgen over doorgaan songfesti­val

10:41 Jeangu Macrooy is ongerust over het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Vanwege de coronapandemie zijn alle grote evenementen tot eind van deze maand afgelast. Begin april moet er een knoop worden doorgehakt over het songfestival, dat in mei gepland staat.