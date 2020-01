Frozen II topt het succes van eerste deel: hoogste opbrengst voor animatiefilm ooit

Zo dominant als Disney in 2019 was in de Box Office, zo succesvol opent de producent in 2020. Vandaag werd bekend dat Frozen II de hoogste opbrengst voor een animatiefilm ooit heeft. Daarmee bezet Disney wat dat betreft plek één tot en met drie. Het tweede deel kwam in november uit en in die korte tijd werd er met de film al 1,32 miljard dollar opgehaald.



Frozen I stond tot voor kort op de eerste plaats met een opbrengst van 1,28 miljard dollar. De film was te zien in de bioscopen tussen 2013 en 2014 en in die tijd werd dat bedrag opgehaald. Frozen II haalt dus in de twee maanden dat de rolprent uit is al meer geld op.



Het is voor Disney alweer de zesde film die meer dan één miljard dollar ophaalde die uitgebracht werd in 2019. Nummer zeven lijkt ook alweer in aantocht te zijn. Star Wars: The Rise of Skywalker heeft inmiddels 919 miljoen dollar opgehaald en het is waarschijnlijk dat de grens van de één miljard dollar komende week wordt doorbroken. Nog nooit had een filmstudio zoveel rolprenten in een jaar die die magische grens slechtten.