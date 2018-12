'Fucking kwade' Waylon scheldt nonchalante Jade de huid vol

The Voice of Holland -coach Waylon is vanavond volledig uit zijn vel gesprongen tegen de 29-jarige Jade Praize: één van zijn pupillen. Volgens Waylon deugde er weinig van de lakse houding van de Nederlands-Engelse zangeres die amper tijd had om te repeteren voor de battles. ,,Ik ben fucking kwaad op jou.”

Amy Winehouse-lookalike Jade Praize moest strijden tegen Yentl Pool (32): eveneens een door Waylon gekozen zangtalent. Maar tijdens de repetities bleek dat de zelfverzekerde Jade er weinig van bakte. Toen Waylon haar vroeg waarom ze niet had geoefend, reageerde ze in zijn ogen tamelijk nonchalant. ,,Ik had weinig tijd, omdat ik in Engeland bezig was in een studio.” Na die opmerking en het feit dat Jade voortdurend haar gitzwarte zonnebril op haar neus hield, ontplofte Waylon zo ongeveer van woede.

Terwijl de zangeres met grote ogen toekeek, stortte Waylon tot groot genoegen en verbijstering van twitteraars een vlijmscherpe en educatief bedoelde scheldkanonnade over haar uit. ,,Waarom doe je eigenlijk niet mee aan The Voice in Engeland als je geen tijd hebt om hier te zijn. Je moet hier echt tijd voor vrijmaken, omdat je tegenstander Yentl het namelijk wel belangrijk vindt om zich voor te bereiden.”

Waylon gooide vervolgens nog meer verbaal geweld in de strijd om Jade, die door haar Nederlandse moeder was opgegeven, voor eens en altijd duidelijk te maken dat hij honderd procent inzet verwacht van zijn talenten. Keihard schreeuwend: ,,Weet je? Ik ben fucking kwaad op jou. Ik ben helemaal klaar met je excuses. Je hebt geen idee wat voor fucking attitude (houding, red.) je hebt. Zorg dat je die attitude kwijtraakt en zet in vredesnaam die zonnebril af, want dat slaat echt nergens op. Laat mensen zien wie je echt bent! Jij bent alleen maar bezig met rocksterretje acteren.”

‘Onaardig’

Een geschrokken Jade Praize, die permanente make-up tatoeëert om haar muziekcarrière te bekostigen, vond de boosheid van Waylon ‘echt niet kunnen’. ,,Ik zou zelf nooit zo tegen iemand praten en probeer aardig te zijn. Jouw kritiek is zó onaardig”, aldus de totaal verbouwereerde zangeres die uit pure boosheid besloot de repetitieruimte te verlaten. ,,Ik ga weg want ik word hier respectloos door Waylon behandeld.”

Maar ze bleef - ‘ik ben niet zwak, kan dit aan en ga door’ - en deed toch nog met het lood in haar schoenen haar battle met Yentl Pool. Het duet, een nummer van Taylor Swift, ging volgens de coaches redelijk. Jade kreeg echter nog meer kritiek voor de kiezen. Anouk: ,,Je bent meer met imago bezig dan met zingen.” Ali B deed er nog een schepje bovenop: ,,Ik irriteer me mateloos aan al je gedoe dat ik niet snap.” Waylon maakte tijdens de uitzending excuses aan Jade. ,,Sorry, ik ben iets te ver gegaan. Maar zo ben ik nu eenmaal als je niet genoeg inzet toont. Dan kan ik een keiharde ‘flikker’ zijn die zegt waar het op staat.” Waylon koos uiteindelijk toch, tot enige verbazing van tv-kijkers, voor Jade, terwijl haar meer bescheiden rivale Yentl werd ‘gestolen’ door zijn college Ali B.

Bekijk hieronder de video van het optreden:

Volledig scherm © screenshot RTL TVOH

Volledig scherm Waylon en Jade © screenshot RTL TVOH