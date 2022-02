FunX draait voorlopig geen muziek van Lil’ Kleine

Expeditie Robinson komt met All Stars-edi­tie: ‘Bijna niemand heeft zich voorbereid’

Expeditie Robinson komt over twee weken met een All Stars-editie op RTL 4. Zes oud-winnaars en tien(halve) finalisten strijden elf weken lang om de hoogste eer. ,,Het enige wat ik heb gedaan, is in de aanloop meer eten.”

10 februari