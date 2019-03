Gaan de nieuwe verleid(st)ers drama veroorzaken in Temptation Island?

Voor de roodharige verleidster Lizzy was het even schrikken toen Hung haar entree op het strand maakte. Roger, die al meerdere malen heeft toegegeven dat Lizzy zijn Temptation is, had namelijk verdacht veel interesse in de Chinese verleidster. ,,Ik doe mee aan Temptation, want ik ben jouw Asian mysterious girl“, klonk het uit Hungs mond. En mysterieus was ze zeker voor Roger. Hij begon direct vragen te stellen over haar afkomst. ,,Niet aan mijn boy komen. Deze is van mij, deze heb ik al gefixt”, reageerde Lizzy jaloers toen ze het tafereel van een afstandje aanschouwde.



Nadat de bezette heren zich hadden voorgesteld aan Hung, was het tijd om de verleidster bij te praten. Die taak nam Ayleen op zich. ,,Ze hebben allemaal drie jaar ongeveer een relatie, behalve Heikki, die heeft nog maar zeven maanden een relatie”, legde ze aan Hung uit. En met die informatie in haar achterhoofd, deed Hung uit de doeken wat haar plan was. ,,Ik vind het belangrijk om eerst even te observeren, en dan pas je game in te brengen.”



Sidney, die beweerde alleen op Nederlandse vrouwen te vallen, had volgens de verleidsters echter opvallend veel interesse in Hung. De twee maakten zelfs samen een ritje op een jetski. ,,Hij kan wel zeggen dat hij op Hollandse vrouwen valt, maar ik denk dat Hung wel zijn type is hoor”, oordeelde Lizzy. Ayleen stond haar bij: ,,Ik weet ook niet waar dat opeens vandaan kwam, maar Sidney was wel direct: bam, nieuwe.”