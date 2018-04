Gaat dat zien: de excentrieke foto's van David LaChapelle

Blühm is er, wederom, in geslaagd een spraakmakende tentoonstelling in het Noorden in te richten. Het succes van de expositie David Bowie (2015/2016) galmt nog altijd na en met LaChapelle - Good News for Modern Man is het Groninger Museum het eerste Nederlandse museum dat oud en nieuw werk van de Amerikaan toont.



David LaChapelle (55) geldt als een van de invloedrijkste fotokunstenaars, wiens werk niet zelden controversieel, soms zelfs subversief is, maar tegelijk uiterst humorvolle, (religieus) symbolische en maatschappijkritische elementen bevat.



Op zijn manshoge werk Death by hamburger is een vrouw verpletterd door een kolossale, opblaasbare hamburger en in My own Marilyn en My own Liz toont hij de actrices Marilyn Monroe en Liz Taylor na een welhaast mislukte facelift.