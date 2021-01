Gaat de festivalzomer dit jaar wel door? ‘We houden hoop’

Het programma is zo goed als rond, zegt Lowlandsdirecteur Eric van Eerdenburg. Hij is er opgetogen over. ‘Een best of van twee jaar Lowlands,’ noemt hij het affiche voor komende zomer met een knipoog naar de editie van vorig jaar augustus. Die ging niet door. Net zoals alle grote Nederlandse festivals werden afgelast. Elke annulering ging vergezeld van dezelfde hoopvolle boodschap: ‘Volgend jaar keren we op volle kracht terug.’