Gaat Thomas de fout in nu verleidster Djamiah bij hem in bed kruipt?

Temptation Island‘The game is on’, luidden de woorden van YouTuber Thomas Cox in Temptation Island VIPS . En het spel is zéker begonnen, want een groot deel van de verleid(-st)ers werd vandaag naar huis gestuurd omdat ze niet in de smaak vielen bij de bezette deelnemers. Dat betekent maar één ding: de begeerlijke singles hoeven niet meer te dringen om aandacht van hun favoriet op te eisen.

Quote Het leek wel een peepshow Fabrizio Het zag er voor Quentin niet al te best uit vorige week. De vriend van Channah voelde zich sterk aangetrokken tot verleidster Shané en kon het dan ook niet laten om met haar knus in een stoel te gaan liggen en samen onder de douche te kruipen. Zelf zag Quintin daar weinig problemen in. De producenten van het programma hoopten dat Channah er wel mee zou zitten, maar tevergeefs.



Zij kreeg de beelden voorgeschoteld op het fotolijstje, maar reageerde vrij nonchalant. ,,Hij houdt gewoon heel erg van vrouwen en flirten. En dat kan hij gewoon niet weerstaan.” Wel maakte ze duidelijk dat áls Quintin de fout in gaat, het direct klaar is.



Om even aan de villa te ontsnappen werden de partners vandaag op date gestuurd met hun favoriete vrijgezel. Thomas koos, zoals verwacht, voor Danielle, Quintin voor Shané, Damian voor Lie en Fabrizio voor Julia. De bezette dames mochten ook kiezen. Zo ging Yasmin voor Jonah, Channah voor Joris , Shirley voor Daan en Pommeline voor Mitch. Ondanks de massages en sensuele dansworkshops ging niemand de fout in.

The game is on

Er stond vandaag nog een verrassing op het menu. De bezette deelnemers kregen acht cocktails. Die waren bestemd voor hun grootste verleiding. Wat ze niet wisten: de vrijgezellen die geen drankje kregen, werden op het eerstvolgende vliegtuig gezet en naar huis gestuurd. Dat kwam hard aan bij sommigen, al dachten de andere verleid(-st)ers daar heel anders over.



Zij waren juist in hun nopjes met het vertrek van hun collega’s. ,,Tactisch gezien maakt het de groep sterker. Je hebt meer tijd om de dames te leren kennen. Minder mannen, is minder concurrentie”, aldus verleider Mitch, die zijn plannetje al helemaal zag zitten.



Later op de avond ging het er in de mannenvilla heftig aan toe. De vrijgezelle vrouwen showden hun wulpse dansjes op de bar en maakten daarbij goed gebruik van hun vrouwelijke vormen. ,,Het leek wel een peepshow”, merkte Fabrizio op. En ook Thomas keek zijn ogen uit: ,,Als dit in een club was, dan was dit de allerbeste club ter wereld.” Uiteindelijk werd de blonde Djamiah gekroond tot winnaar van de avond.



In de vrouwenvilla werd een ander wedstrijdje georganiseerd. Daar moesten de mannelijke singles een show opvoeren, terwijl de bezette dames toekeken. Ook daar werd uiteindelijk een winnaar gekozen: Mitch. Er zat alleen een addertje onder het gras: de titelhouder mocht zijn favoriet kiezen om de nacht mee door te brengen. Shirley werd gekozen, maar wist de test slim te vermijden door buiten op de bank in slaap te vallen.

Topje

In het optrekje van de mannen ging het er wel even anders aan toe. Thomas, die door Djamiah werd gekozen, liet de blondine wél in zijn slaapkamer toe. De twee dropen samen af, waarna Thomas het niet kon laten om Djamiah uit te dagen: ,,Je sliep toch naakt?” Dat liet Djamiah zich geen twee keer zeggen en dus trok ze haar topje uit. ,,Fuck my life...”, verzuchtte Thomas, die vervolgens de gordijnen dichtdeed.



Hoe de sleepover van Djamiah bij Thomas afloopt, wordt volgende week duidelijk. Ook krijgen de koppels voor de eerste keer de kampvuurbeelden te zien.