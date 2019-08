Gaby verbergt haar evakostuum, Kim haalt de Pride naar Georgië

Lion King meest succesvol­le Disneyfilm ooit in Nederland­se bios

13:37 The Lion King heeft na zeventien dagen al 14,7 miljoen euro opgebracht in Nederland. Nooit eerder wist een Disneyfilm zoveel in het laatje te brengen, laat Disney Nederland vandaag weten. In totaal zagen 1,4 miljoen Nederlanders de film in de bioscoop.