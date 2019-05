Game of Thrones breekt ook in Nederland record

De kabelgigant zegt ook dat er nog nooit zoveel is gestreamd sinds het bedrijf per 1 januari 2017 de HBO-rechten overnam. Ziggo merkte ook een stijging van het aantal Movies & Series abonnementen. In de aanloop naar het laatste seizoen verdrievoudigde het aantal nieuwe abonnementen ten opzichte van de reguliere aanmeldingen.

In de Verenigde Staten wist Game of Thrones zondagavond een recordaantal kijkers te trekken. Ruim 19,3 miljoen Amerikanen stemden via alle platforms af op de allerlaatste aflevering van de hitserie. De finale van Game of Thrones was tevens de best bekeken aflevering van een HBO-serie ooit. Thrones versloeg het record van The Sopranos uit 2007, dat op 13,4 miljoen kijkers stond.