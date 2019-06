Game of Thrones-ster Kit Harington verlaat afkickkliniek

Interview Chris Hemsworth jaagt op buitenaard­se wezens

14:58 Na zijn rol als de Viking-superheld Thor hoopt Chris Hemsworth, een van de meest sexy acteurs in Hollywood, dat hij opnieuw in de roos schiet met een filmserie. In Men in Black: International hoopt hij in de voetsporen te treden van Will Smith en Tommy Lee Jones. ,,Het wordt geen pure imitatie.’’