Game of Thrones wint Emmy voor beste dramaserie

Tijdens de uitreiking van de Emmy Awards werd de 96-jarige Betty White getrakteerd door haar collega's op een staande ovatie. De laatste nog levende Golden Girl stond erop dat zij degene was die dankbaar moest zijn.



,,Nee, ik bedank jullie. Het is ongelooflijk dat je zo'n lange carrière kan hebben en mensen je nog steeds dulden", grapte de hoogbejaarde actrice. ,,Ik prijs me gelukkig dat ik in deze business zit, wat een mazzel heb ik, en ik dank jullie er allemaal voor."



Ze liet daarna presentator Alec Baldwin haar hand kussen, en merkte daarbij richting het publiek op: ,,Dachten jullie dat ik deze kans zou laten schieten?" Betty loopt inmiddels ruim 70 jaar mee in de entertainment-industrie en won zelf zeven Emmy's. Naast haar legendarische rol als Rose Nylund in Golden Girls, maakte de actrice furore in onder andere The Mary Tyler Moore Show en The Carol Burnett Show en schitterde ze de afgelopen jaren in de komedie Hot In Cleveland.