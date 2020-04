Geef mij nu je angst klonk nog nooit zo mooi als gisteren in The Passion

Adele verkoopt landgoed met miljoenen­ver­lies om scheiding te bekostigen

12:11 Adele is de afgelopen maanden druk bezig geweest met de afronding van haar scheiding. Omdat de 31-jarige zangeres haar ex Simon Konecki de helft van haar fortuin zal moeten geven, is hun villa in het Britse West Sussex verkocht. Met verlies.