Geen nieuwe muziek, maar Oasis-broers werken wel samen aan docu

Om het 25-jarig jubileum van het concert te vieren, komt er nu een documentaire die later dit jaar in de bioscopen in het Verenigd Koninkrijk te zien moet zijn. De film bestaat voor een groot deel uit archiefbeelden en zal voornamelijk draaien om de muziek en bands die er optraden.



Oasis viel in 2009 uit elkaar toen Liam Gallagher ruzie kreeg met zijn broer Noel, die gitarist was in de band. De twee lijken hun ruzie inmiddels bijgelegd te hebben. Liam maakte vorig jaar bekend dat hij en Noel een aanbod hadden gekregen van 100 miljoen pond voor een hereniging van Oasis. Hij was daar wel voor in, maar Noel weigerde, vertelde Liam.



De twee bandleden zullen nu wel samen de film produceren en Jake Scott, die muziekvideo’s maakte voor onder anderen Oasis, R.E.M., U2, The Verve en The Rolling Stones, is de regisseur.