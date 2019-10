Geen Oranje boven meer: Dimitri Vegas & Like Mike populairste DJ’s te wereld

Daarvoor, in 2015, veroverde het Belgische DJ-duo ook al de eerste plek. Destijds werd nog schamper gesproken over een ‘gekochte’ winst. Zogenaamde ‘promogirls’ bezochten festivals, scholen en gingen de straat op met een iPad om stemmen te winnen. Nederlanders zijn ondanks dat de nummer 1-positie uit handen is gegeven toch goed vertegenwoordigd in de top 10. Martin Garrix bezet de tweede plek. Armin van Buuren volgt achter de Franse dj David Guetta op vier. Don Diablo is de nummer zes en Oliver Heldens mag zich de nummer zeven de wereld noemen, DJ Tiësto staat een plekje lager en DJ Afrojack is weer een plek daaronder te vinden.

Vraagtekens

De lijst was in de eerste jaren vooral een Brits feestje, maar in 2002 greep Nederland de macht. Voor de lijst van vanavond zaten Nederlanders de laatste tien edities bij elkaar twintig keer bij de top drie en kwam de nummer 1 achtmaal uit ons land, alleen in 2011 (David Guetta) en 2015 (Dimitri Vegas & Like Mike) niet.



Diverse DJ’s voeren campagne om stemmen te winnen. De marketingactie in 2015 was ludiek, stelde het management van Dimitri Vegas & Like Mike destijds. ,,We hadden ook een nieuwsbrief uit kunnen sturen. Er zat geen enkele verplichting of dwang achter.” Garrix deed, zegt hij, nooit een oproep. ,,Zal ik ook nooit doen. Of die lijst moet worden afgeschaft? Van mij mag het.”