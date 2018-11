'Geen stijl dat je een jonge knul naar beneden haalt’

ophef veronica insideDe John Blankenstein Foundation, die zich hard maakt voor de acceptatie van lhbt in de sportwereld, wil graag in gesprek met de analisten van het programma Veronica Inside .

Voorzitter Karin Blankenstein stelt een ‘open gesprek’ voor over de homofobe grappen die vaak in het programma worden gemaakt. De directe aanleiding is de manier waarop Johan Derksen vorige week een jonge lhbt-supporter uit Alkmaar, die zijn verhaal in deze krant deed, belachelijk maakte.

,,Ik kom uit Den Haag en ik hou van harde grappen”, stelt Blankenstein. ,,Maar er zijn grappen en grappen en je moet soms je grenzen kennen. Ik vind het geen stijl dat de mannen van het programma voor een publiek van 800.000 mensen een jonge knul die zijn nek uitsteekt naar beneden gaan halen.”

Presentator Wilfred Genee stelde vorige week in eerste instantie met de briefschrijver in gesprek te willen gaan. Maar Johan Derksen liet via diverse media weten er niets voor te voelen omdat die ‘snotaap geen zelfspot had’.

Blankenstein roept de mannen op een keer echt het gesprek over het onderwerp aan te gaan met lhbt. “Maar dat willen ze niet, want dan moeten ze inhoudelijk gaan praten. En daar is het programma niet voor bedoeld. Ze begrijpen niet dat ze een voorbeeldfunctie hebben en op deze manier de homofobe sfeer in stand houden.”

Eerder reikte Blankenstein het drietal al de hand, maar werd vervolgens in de uitzending belachelijk gemaakt als ‘die heks’. De voorzitter van de Foundation, genoemd naar de openlijk homoseksuele scheidsrechter John Blankenstein, kreeg in de dagen daarna allerlei bedreigingen in haar mail.