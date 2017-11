Geen uitvaart voor David Cassidy

Cassidy lag al enkele dagen in kritieke toestand in een ziekenhuis in Fort Lauderdale en werd in een kunstmatig coma gehouden. Het voormalig tieneridool werd vorige week opgenomen en zijn toestand verslechterde daarna snel. Meerdere organen zouden niet meer werken. Volgens artsen had hij snel een nier- of levertransplantatie nodig om te kunnen overleven. De familie van David verzamelde zich rondom zijn ziekenhuisbed om hem te steunen en was bij hem toen hij overleed.