Geer tegen Goor: Je carrière stort in elkaar, net als die dug out

Romanticus Lev bezorgt Victoria tranen als hij voor haar in het Oekraïens zingt

11:10 Evgeniy Levchenko weet de moeder van zijn kind tranen te bezorgen als hij speciaal een liedje voor haar zingt in het Oekraïens. Lev was gisteravond samen met Victoria Koblenko (36) te gast in het RTL-programma The Story of My Life. Ontroerde kijkers reageerden massaal op Twitter.