Geheim agenten grepen in op filmset Suits tijdens opnames Meghan Markle

Wendell Pierce, ook bekend uit series als The Wire en Treme, weet nog goed dat geheim agenten van MI5 ervoor zorgden dat Meghan haar ring, die ze in de serie droeg als verloofde van advocaat Mike Ross, pas omdeed als de camera’s gingen lopen. Dit om te voorkomen dat ze in het openbaar gespot zou worden met een verlovingsring om haar vinger. Zodra de opnames klaar waren, ging de ring meteen af.

De 55-jarige acteur geloofde aanvankelijk niet dat zijn televisiedochter werkelijk iets had met de Britse prins. In het interview met de zender vertelt hij dat hij pas overtuigd was toen de Britse geheime dienst daadwerkelijk naar de set kwam.

De aanwezigheid van de dienst, meestal in de persoon van één agent, was voor Meghan geen bezwaar. Het was een aanwezig teken van Harry, haar grote liefde, zo zei Wendell vorig jaar al. ,,Het was duidelijk dat ze enorm gelukkig was. Ze gloeide. Ik wist gewoon dat ze verliefd was.”

‘Ik breek je kaak‘

Prins Harry zelf kwam ook een keer langs op de set, zo vertelt Pierce, die daar zelf niet bij aanwezig was. ,,En dat terwijl ik er helemaal klaar voor was om hem als haar tv-vader te vertellen: ‘Als je haar hart breekt, breek ik je kaak.’ Dat was ik echt van plan!”