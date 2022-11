Gelekte opname toont andere kant Britain’s got talent-jurylid: schelden en vernederen

David Walliams (51), een van de populairste tv-juryleden en kinderboekenauteurs van Engeland, heeft zijn excuses aangeboden aan twee deelnemers van Britain’s got talent die hij achter hun rug om heeft vernederd. Uit gelekte opnames blijkt dat de Little Britain -ster hen na audities uitschold en seksuele opmerkingen maakte. De uitspraken hadden nooit openbaar mogen worden, zegt hij.

Walliams, drie keer onderscheiden met het Britse equivalent van een Televizier-Ster voor beste tv-jurylid, deed de uitlatingen in 2020. Ze staan in een gelekte transcriptie van de opnames waarover The Guardian vandaag schrijft. De opmerkingen, groot nieuws in eigen land, werden opgepikt door microfoons die gesprekjes van juryleden tussen audities vastleggen.

Een van de deelnemers, volgens de krant een oudere man, kletste bij zijn auditie een beetje met de jury en maakte daarbij een grapje over Walliams. De man ging niet door naar de volgende ronde en toen hij buiten gehoorafstand was, noemde Walliams hem tot drie keer toe een ‘cunt’ (klootzak), het grofste scheldwoord volgens de Britten.

De andere kandidaat is een vrouw, die het moest ontgelden toen ze het podium had verlaten na haar optreden. ‘Ze is zo’n saaie meid die je tegenkomt in de pub en die denkt dat je haar wilt neuken, maar dat is niet zo’, sprak Walliams volgens het verslag. ‘Ze denk dat je haar wilt neuken, maar dat wil je niet. (...) Het is het laatste waar je aan denkt, maar zij heeft zoiets van: dat wil jij! Nee, dat wil ik niet! Ik had een beetje een erectie, maar nu verdwijnt hij, hij is naar binnen getrokken in mijn lichaam.’

De uitspraken liggen extra gevoelig omdat Walliams als kinderboekenauteur erg populair is bij de jeugd. ‘Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen over wie ik beledigende opmerkingen heb gemaakt tijdens pauzes bij de opnames van Britain’s got talent in 2020', reageert hij. ‘Dit waren privégesprekken die, zoals de meeste gesprekken met vrienden, nooit openbaar hadden mogen worden. Desalniettemin spijt het me.’

Het productiebedrijf achter het succesvolle programma, waar ook Simon Cowell in de jury zit, benadrukt eveneens dat het een privégesprek was dat nooit openbaar mocht worden. Thames TV noemt de opmerkingen wel ‘ongepast’ en zegt Walliams te hebben herinnerd aan ‘verwachtingen rond professioneel gedrag in de toekomst’.

Een woordvoerder van Cowell laat weten dat hij de uitspraken destijds niet heeft gehoord en ze afkeurt. Ook tv-zender ITV, die de show uitzendt, veroordeelt de woorden van Walliams en benadrukt dat goede zorg voor deelnemers ‘van essentieel belang’ is.

David Williams, zoals de tv-ster eigenlijk heet, is sinds 2012 jurylid bij Britain’s got talent en staat bekend om zijn chemie met Cowell. The Guardian zag transcripties in van drie afleveringen, die verder geen nare opmerkingen bevatten.

