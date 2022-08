Genee, Derksen en Van der Gijp tijdens het WK zeven dagen per week op de buis

Het WK voetbal, met Nederland als een van de deelnemende landen, wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden in Qatar. Hélène Hendriks zal ter plaatse verslag doen van de ontwikkelingen tijdens het toernooi. ,,We onderzoeken inderdaad de mogelijkheid om een programma rond het het WK op SBS 6 te brengen", stelt een woordvoerder van Talpa.



Genee, Derksen en Van der Gijp zijn al jaren te zien bij grote landentoernooien. In de zomer van 2010 zond RTL tijdens het WK voetbal vanuit het Kurhaus in Scheveningen VI Oranje uit, waarna uitzendingen in 2012, 2014 en 2018 volgden. Na hun overstap naar Talpa bleek De Oranjezomer vorig jaar tijdens het EK een groot succes. Dat programma werd opgenomen vanuit Slot Zeist. Het programma tijdens het komende WK wordt naar verluidt ‘gewoon’ in de studio op het mediapark opgenomen.