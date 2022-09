Genee: ‘RTL wil dat Jan Boskamp nog niet aanschuift bij Veronica Offside’

Jan Boskamp is maandagavond waarschijnlijk toch niet te zien in Veronica Offside , omdat RTL volgens Offside -presentator Wilfred Genee dwarsligt. Boskamp was de afgelopen tijd kort te zien in het RTL-programma VTBL , maar dat programma werd na tegenvallende kijkcijfers na zes afleveringen van de buis gehaald.

Dinsdag kondigde Genee nog in Vandaag Inside aan dat de populaire oud-voetballer weer als vanouds aan zou schuiven als analist in het voetbalpraatprogramma. ,,Ik heb vanmiddag geluncht met Jan. Klein sateetje. Maandag is hij weer te bewonderen bij Veronica Offside”, zei Genee.

Gisteravond zei Genee dat het bezoek van Boskamp aan zijn talkshow op Veronica aanstaande maandag op losse schroeven staat. ,,RTL heeft gezegd dat ze dat toch nog niet willen”, zegt de presentator in de laatste minuut van de uitzending. Johan Derksen gaat gelijk tekeer. ,,Wat een kinderachtig gedoe weer van die zenders onderling... RTL die geen toestemming geeft dat Jan aanschuift.”

Genee nuanceert het iets: RTL heeft gevraagd of Boskamp niet pas een weekje later kan komen. VTBL werd eind augustus voor het laatst uitgezonden. Derksen vindt het onzin. Hij verwijst naar de aanstaande fusie tussen RTL en SBS. ,,Wat maakt het uit, over drie maanden zijn we één bedrijf.” Genee zegt dat Boskamp niet onder contract staat bij de zender. ,,Maar Jan heeft er wel een soort gevoel bij.”

RTL heeft nog niet gereageerd.

