George Clooney doneert ruim 8 ton voor mensenrechten

17:53 De legendarische rock 'n rollzanger en pianist Fats Domino is op 89-jarige leeftijd overleden. Antoine Dominique Domino, zijn echte naam, was in de jaren 50 en 60 de bestverkopende Afro-Amerikaanse muzikant ter wereld. De muzikant, zo melden Amerikaanse media, overleed in zijn woonplaats Harvey (Louisiana) in het bijzijn van zijn naasten.